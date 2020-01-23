Бужумбура, , 10:25 — REGNUM Парламент Бурунди проголосовал за единоразовую выплату одного миллиарда бурундийских франков (530 000 долларов США) президенту Пьеру Нкурунзизе по выходу в отставку со своего поста. Об этом передает ВВС Great Lakes.

По информации журналистов телерадиокомпании, Нкурунзиза пообещал не баллотироваться на новый срок на всеобщих выборах, которые должны состояться в мае 2020 года.

Принятый в парламенте законопроект о содержании экс-президента также наградит его пожизненной зарплатой, жильем и теми же льготами, что получает действующий вице-президент.

Депутаты также предложили повысить статус Нкурунзизы до звания «Верховного лидера» и «Защитника патриотизма».

Напомним, что Нкурунзиза, бывший лидер повстанцев, стал вторым президентом Бурунди, избранным на демократических выборах. Он был избран в 2005 году после окончания жестокой гражданской войны. В 2015 году Бурунди погрузилась в очередной кризис, когда переизбрание Нкурунзизы на третий срок вызвало протесты со стороны сторонников оппозиции, которые заявили, что этот шаг неконституционный.

По информации телерадиокомпании, бурундийцы испытывают смешанные чувства по поводу бонусов, присужденных парламентом Нкурунзизе. Некоторые критиковали затраты на привилегии экс-президента, поскольку Бурунди является одной из самых бедных стран мира, тогда как другие считали, что это целесообразно для содержания лидера страны, наделенного самыми важными обязанностями.

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