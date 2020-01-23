Тбилиси, , 10:17 — REGNUM Прокурорский совет генпрокуратуры Грузии на заседании 22 января определил порядок отбора претендентов на пост генерального прокурора. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, с каждым из кандидатов будет проведено собеседование, которое будет транслироваться через интернет. После завершения собеседований совет выберет, как минимум, троих кандидатов путем тайного голосования. Собеседования начнут проводить с 27 января.

Также в генпрокуратуре сообщили, что двоим кандидатам дали время на устранения недостатков, которые были обнаружены в представленных ими документах, а один из кандидатов решил отказаться от дальнейшего участия в отборе.

Как передавало ИА REGNUM, всего на пост генпрокурора Грузии изначально претендовало 17 кандидатов. Окончательный выбор будут делать депутаты парламента их тех кандидатов, которых отберет прокурорский совет.

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