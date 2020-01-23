Нур-Султан, , 10:00 — REGNUM Предложение об отказе от пилотируемых запусков с космического комплекса «Байтерек» поддержала казахстанская сторона. Об этом 23 января заявил журналистам министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Аскар Жумагалиев.

По его словам, Казахстан поддержал предложение России о модернизации комплекса «Байтерек» с расчетом на непилотируемые запуски. Это решение приведет к сокращению затрат казахстанской стороны на создание стартового комплекса с $314 млн до $233 млн, т. е. на 26%.

Жумагалиев уточнили, что космонавты с ракетного космического комплекса «Байтерек» не будут отправляться. Он напомнил, что Казахстан совместно с Россией и ОАЭ обсуждает вопрос модернизации «Гагаринского старта», который, в свою очередь, является пилотируемым.

Напомним, 23 января депутаты Сената Казахстана ратифицировали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение с Россией о создании космического ракетного комплекса «Байтерек».

Соглашение определяет обязательства России и Казахстана в рамках данного проекта. В частности, казахстанская сторона обязуется инвестировать средства в модернизацию наземной инфраструктуры, а российская — в строительство ракеты.

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