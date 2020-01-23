Москва, 23 января 2020, 09:57 — REGNUM Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») опроверг информацию о самороспцске нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
«Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет», — заявил Крашенинников.
«Я хочу заявить, что Госдума не будет распущена. Штабы можете организовывать, но досрочный роспуск Думы — фантазии», — заявил Крашенинников.
Ранее слухи о возможном досрочном завершении созыва в Госдуме назвали фейком. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ попыткой вмешательства.
Госдума 23 января в первом чтении обсуждает законопроект о внесении поправки в Конституцию.