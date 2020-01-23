Давос, Швейцария, , 10:01 — REGNUM Контингент турецких военных советников в Ливии не будет увеличен до тех пор, пока стороны конфликта соблюдают перемирие. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, все договорились, что соседние страны не будут отправлять в Ливию ни дополнительных советников, ни войска, ни наёмников, пока действует соглашение о прекращении огня.

«Все взяли на себя обязательства», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Чавушоглу заявил об удовлетворении от сотрудничества с РФ по мирному урегулированию в Ливии.

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