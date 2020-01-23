Давос, Швейцария, 23 января 2020, 09:56 — REGNUM У Украины нет разработанного плана по силовому захвату Донбасса, заявил руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, общаясь с журналистами в Давосе, сообщило 22 января издание «Новое время».
Арахамия призвал сконцентрироваться на полном прекращении огня в Донбассе, которое, по его мнению, должно произойти «с обеих сторон».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики выпустили около 50 мин калибра 120 мм по населённому пункту Коминтерново на юге ДНР.
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