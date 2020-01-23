Пекин, , 09:50 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине заявило, что граждан страны не обнаружено среди заразившихся коронавирусом в городе Ухань, сообщает Sindonews.

«По данным мониторинга посольства Индонезии в Пекине, нет индонезийских граждан, которые заразились бы пневмонией, как в Ухане, так и в других районах», — говорится в заявлении индонезийского посольства в Китае.

Министерство здравоохранения Индонезии призвало всех гражданам страны, проживающих на территории Китая, предпринять ряд шагов. В первую очередь министерство рекомендует обращать внимание на состояние здоровья и немедленно обратиться ко врачу при плохом самочувствии, кашле и затрудненном дыхании.

«Избегайте контакта с животными, включая птиц. Избегайте потребления сырого или недоваренного мяса. Избегайте посещения рыбных рынков. Избегайте взаимодействия с зараженными людьми. Соблюдайте правила гигиены», — призывает министерство здравоохранения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Ухань заявил, что жертвами нового коронавируса в Китае стали шесть человек.

Читайте также: Новый коронавирус в Китае убил шесть человек