Воронеж, , 09:45 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал глав администраций муниципальных районов и городских округов региона сменить подход к управлению и ответственно подойти на местах к работе в рамках исполнения задач, поставленных президентом. Вопрос обсуждался на совещании 22 января, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

«У нас с вами времени нет на раскачку. Мы должны активно включиться в решение и тех задач, которые для себя уже определили и подготовили для их решения мероприятия в рамках реализации нацпроектов, и, соответственно, тех задач, которые сейчас дополнительно перед нами поставлены президентом», — отметил Александр Гусев.

По его словам, приоритеты в работе правительства региона в рамках исполнения новых задач будут вынесены на стратегическую сессию, которая состоится в конце января.

«Первое: все, что намечено, должно неукоснительно исполняться. И второе: мы все должны понимать, что от нас требуется совершенно другой подход к управлению. Мы должны все больше нашей энергии направлять на то, чтобы слышать людей. Будем их слышать, будем иметь от них обратную связь — будем понимать, насколько правильно оцениваются наши действия населением. Без этой оценки нашей работе будет грош цена», — подчеркнул Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Значительная часть послания была посвящена социально-экономическим вопросам, в том числе — борьбе с бедностью.