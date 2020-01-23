Воронеж, 23 января 2020, 09:45 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал глав администраций муниципальных районов и городских округов региона сменить подход к управлению и ответственно подойти на местах к работе в рамках исполнения задач, поставленных президентом. Вопрос обсуждался на совещании 22 января, сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
По его словам, приоритеты в работе правительства региона в рамках исполнения новых задач будут вынесены на стратегическую сессию, которая состоится в конце января.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Значительная часть послания была посвящена социально-экономическим вопросам, в том числе — борьбе с бедностью.