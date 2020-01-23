Эрбиль, Ирак, , 09:45 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с губернатором провинции Ниневия Наджимом аль-Джабури, об этом 23 января сообщает Kurdistan.ru.

Стороны обсудили последние события в Ираке, в том числе и борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На повестке дня были вопросы восстановления территорий, пострадавших от террористов, а также проблема беженцев, проживающих в Иракском Курдистане.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно действуют на территории провинции Ниневия, а также на спорных между Эрбилем и Багдадом территориях. В этой связи проблема борьбы с боевиками занимает ключевое место в повестке дня указанных политиков.