Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Новую должность специального посланника, занимающегося борьбой с влиянием Китая в ООН и прочих международных организациях, создал государственный департамент США. Об этом 23 января сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, недавно созданный пост будет отдан Марку Лэмберту, до последнего времени являвшемуся спецпосланником по Северной Корее.

При этом пока неизвестно, как именно будет называться данная должность — в одном из вариантов её название звучит как «спецпосланник по обеспечению целостности многосторонних институтов», а в другом — «спецпосланник по борьбе с враждебным влиянием».

В качестве одной из первых задач Лэмберт должен будет не допустить избрания на пост генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) кандидата от Китая Ван Биньина, который может сменить на данной должности представителя Австралии Фрэнсиса Гарри, заканчивающего её занимать 30 сентября нынешнего года.

Кроме этого, отмечается, что госдеп принял решение об учреждении новой должности после того как признал, что США растеряли в последние годы свое влияние во многих организациях международного уровня, так как перестали уделять им необходимое влияние. Из-за чего там увеличилась роль КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обвинили Китай в том, что он не отреагировал оперативно на вспышку заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.