Москва, , 09:37 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении закрепить в Конституции прежний возраст выхода на пенсию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Мы считаем, что в Конституции РФ должна быть норма, которая говорит о том, что женщина по достижении 55 лет имеет право выхода на пенсию, мужчины такое право должны получать в 60 лет», — заявил Миронов.

В России прошла пенсионная реформа, возраст выхода на пенсию был повышен на пять лет.