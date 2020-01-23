Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM Индия не нуждается в посредничестве США для решения спора с Пакистаном вокруг Кашмира. Эту позицию в очередной раз подтвердили в Нью-Дели в ответ на предложение президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «помочь» Индии и Пакистану разрешить затянувшийся спор. Об этом 23 января со ссылкой на правительственные источники сообщил телеканал NDTV.

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«Чёткая и последовательная позиция Индии заключается в том, что никакая третья сторона не должна играть какую-либо роль в вопросе о Кашмире», — заявил собеседник телеканала.

Он добавил, что Кашмир «является двусторонним вопросом между Индией и Пакистаном, и не может быть и речи о каком-либо посредничестве или вмешательстве какой-либо третьей стороны» в этот вопрос.

Напомним, накануне, 22 января, выступая в Давосе перед журналистами вместе с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США «очень внимательно» следят за развитием событий, связанных с Кашмиром, и повторил свое предложение «помочь» разрешить спор. Телеканал отмечает, что это было уже по меньшей мере четвертое за прошедшие пять месяцев предложение Трампа выступить посредником между сторонами в кашмирской проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа власти Индии приняли решение лишить мятежный штат Джамму и Кашмир особого статуса, что вызвало сильное возмущение среди представителей международного сообщества. Тогда же правительство страны предложило разделить штат на два федеральных субъекта, что и было сделано в конце октября 2019 года.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности выступить посредником в индийско-пакистанских переговорах по проблеме Кашмира. Однако посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла подчеркнул, что Нью-Дели не согласился на предложение Белого дома, так как проблема Кашмира является предметом двусторонних переговоров Индии и Пакистана.

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