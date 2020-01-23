Баку, , 09:26 — REGNUM Свои поздравления в связи с 70-летним юбилеем направил в адрес журналиста-международника и первого зама гендиректора ТАСС Михаила Гусмана президент Азербайджана Ильхам Алиев. Текст поздравительной телеграммы 23 января обнародован на официальном сайте азербайджанского лидера.

«Ваш широкий кругозор, деловые и личные качества снискали Вам заслуженный авторитет и уважение», — говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме этого, в ней указывается, что проект «Формула власти», пользуется большой популярностью у зрителей всего мира, благодаря творческому подходу, высокому профессионализму и богатому опыту юбиляра.

«В Азербайджане Вас любят и особенно ценят», — также отмечается в поздравлении Алиева и добавляется, что юбиляром на протяжении долгого времени вносится большой вклад в развитие отношений и укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном с помощью расширения культурных связей двух стран.

«В этот знаменательный день, уважаемый Михаил Соломонович, желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и всего самого доброго», — заключается в поздравительной телеграмме.

Напомним, Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку, где позднее закончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году был назначен вице-президентом международного аналитического агентства «АНКОМ-ТАСС», в 1998 году стал главой Главного управления международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 указом президента России был назначен первым замом гендиректора агентства.