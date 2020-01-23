Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Обстановка на границе между Грузией и республиками Южной Осетией и Абхазией обострилась. Об этом 22 января рассказал дипломатам Евросоюза (ЕС), работающим в Тбилиси, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Грузинский дипломат сообщил, что на границах участились случаи возведения ограждений и постов охраны. Он также сообщил, что закрыт ряд пропускных пунктов в Ленингорском районе Южной Осетии, в результате чего затруднено посещение Грузии жителями района.

«В завершение встречи замминистра поблагодарил европейских партнеров за поддержку суверенитета Грузии и территориальной целостности», — говорится в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства.

Напомним, что министр Грузии по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили, находясь 21 января в Европарламенте, высказала беспокойство, что на территории Южной Осетии и Абхазии численность военнослужащих выросла до 10000 человек.

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