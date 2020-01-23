Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Обращение в Совет безопасности ООН по санкциям против Ирана является одним из возможных шагов стран евротройки — Германии, Франции и Великобритании — после запуска механизма разрешения споров о ядерной сделке. Об этом заявила посол Германии в США Эмили Хабер.

Он отметила, что обращение к ООН возможно, хотя намерения названных стран другие.

«Мы хотим найти решение», — сказала Хабер РИА Новости.

Страны евротройки 14 января объявили, что запущен механизм разрешения споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Европейские партнёры Ирана по соглашению обвинили Тегеран в отказе от части обязательств по документу.

Механизм восстановления санкций предусмотрен для случая, если участники сделки укажут на невыполнение Ираном соглашения, однако для запуска такой процедуры нужны веские аргументы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в МИД Ирана заявили о приверженности СВПД.

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