Симферополь, , 09:15 — REGNUM «Марш на Крым», инициатором которого является «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), соберёт значительную массовку. Такое мнение высказал глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

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«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.

Глава автономии предостерёг участников планируемой акции от провокационных действий и напомнил об ответственности за незаконное пересечение границы с Россией.

Умеров уверен, что экстремисты готовы принести в жертву часть своего народа для достижения корыстных целей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2019 года бывший депутат Верховной рады, глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров анонсировал планы провести шествие с территории Украины в Крым. На днях он назвал дату этого мероприятия — 2 мая 2020 года. По его словам, члены «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с украинскими депутатами и «западными партнёрами» пересекут границу Украины с Крымом в пункте пропуска «Чонгар».

Он уточнил, что марш будет представлять собой акцию «ненасильственного сопротивления» против присоединения Крыма к России, целью которой является помощь в возвращении России «в правовые рамки». Однако он не исключил и силовой вариант прорыва на полуостров.

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