Махачкала, , 09:12 — REGNUM Председатель комитета по государственным закупкам Дагестана Джафар Гаджибеков лишился приставки «исполняющий обязанности». Соответствующий указ от 21 января подписал глава республики Владимир Васильев.

«Назначить Джафара Гаджибекова председателем комитета по государственным закупкам Республики Дагестан. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Гаджибекову 38 лет, он уроженец города Махачкала. В 2011—2018 годах работал консультантом отдела инспектирования контрольного управления администрации главы и правительства Дагестана. В июне 2018 был назначен и. о. председателя комитета по госзакупкам.

Как сообщало ИА REGNUM, Гаджибеков является одним из победителей дагестанского конкурса по формированию резерва управленческих кадров, который проводился весной 2018 года. После этого его включили в кадровый резерв в сфере экономики и финансов.

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