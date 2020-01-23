Давос, Швейцария, , 09:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах реформирования Службы Безопасности Украины. Заявление прозвучало 22 января во время выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент Украины сообщил, что в стране значительно меняется правоохранительная система.

«У нас была большая, сложная реформа — это перезапуск Генеральной прокуратуры, мы её проголосовали и тоже перезапустили. Готовимся к перезапуску Службы Безопасности Украины», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал закон о «перезагрузке» Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Ведомство превратилось из центрального органа исполнительной власти в государственный правоохранительный орган.

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