Давос, Швейцария, 23 января 2020, 09:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах реформирования Службы Безопасности Украины. Заявление прозвучало 22 января во время выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Президент Украины сообщил, что в стране значительно меняется правоохранительная система.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский подписал закон о «перезагрузке» Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Ведомство превратилось из центрального органа исполнительной власти в государственный правоохранительный орган.
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