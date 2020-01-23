Рига, , 08:42 — REGNUM Инспекторы отделения спецзаданий Государственной полиции, пишет портал LSM, патрулируя улицу Rīgas заметили автомашину марки BMW, которая при явно нарушала скоростной режим. Показания радара отметили, что автомобиль движется со скоростью 195 км/ч вместо положенных 50 км/ч.

Сотрудникам полиции удалось остановить автомобиль и выяснилось, что им управлял водитель, которому едва исполнилось 18. Прав на вождения автомобиля у юноши не было. Это было повторное нарушение с его стороны. Полицейские составили административный протокол в котором зафиксированы все эти нарушения, а также попытка бегства со стороны водителя.