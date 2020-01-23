Киев, , 08:43 — REGNUM Министр образования и науки Украины Анна Новосад признала неудачным заявление о своей низкой зарплате. Об это она написала 22 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я понимаю, что формулировка в моём интервью была неудачной. Мы до сих пор имеем значительный разрыв в доходах людей, к этому важно относиться чутко», — считает Новосад.

Министр подчеркнула, что работа в правительстве Украины не является для неё способом получения больших денег и назвала главной задачей воплощение изменений, запланированных правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования и науки Украины заявила, что не может завести ребёнка, имея собственное жильё в Киеве, служебный автомобиль, и получая в месяц всего 90 тыс. в рублёвом эквиваленте.

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Отметим, что средняя зарплата в Киеве в 2019 году составила примерно 34 тыс. в рублёвом эквиваленте.