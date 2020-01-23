Киев, , 08:39 — REGNUM Участники «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют пересечь границу с Крымом 2 мая. Об этом украинскому «Пятому каналу» сообщил бывший депутат Верховной рады, глава организации Рефат Чубаров.

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Он уточнил, что участие в шествии помимо членов «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) примут украинские депутаты и некие «западные партнёры». Как утверждает Чубаров, они пересекут границу Украины с Крымом в пункте пропуска «Чонгар».

Глава запрещённой в РФ организации добавил, что марш будет представлять собой акцию «ненасильственного сопротивления» против присоединения Крыма к России. Однако он не исключил и силового варианта прорыва на полуостров.

Напомним, планы провести шествие с территории Украины в Крым Рефат Чубаров анонсировал в начале декабря 2019 года. Он отмечал, что целью шествия под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» является помощь в возвращении России «в правовые рамки».

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал частью России в 2014 году. Такое решение было принято по итогам всенародного референдума, проведённого на полуострове после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев до сих пор не признал итоги голосования и не теряет надежды вернуть полуостров под юрисдикцию Украины.

В ноябре 2019 года в Крыму заявляли об активизации действий разведки Украины на территории полуострова. По словам заместителя главы Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, Киев интересовал сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений.

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