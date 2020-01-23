Рига, , 08:39 — REGNUM Центральная Избирательная Комиссия сообщила, что с 16 по 21 января в пользу проведения референдума по приостановленному президентом Эгилом Левитсом закону изменяющему порядок выборов в самоуправления подписались немногим более тысячи человек, написал портал LSM.

Из требуемых, чтобы референдум состоялся, более 154 868 подписей собрано только 1132. Сбор подписей граждан республики проходит в 358 участках по всей Латвии и в 41 заграницей. Подписаться по интернету в данном случае невозможно. Сбор подписей продлится до 14 февраля. Суть поправок в законе о выборах, оспоренных 41 депутатом Сейма сводится к тому, что при досрочных выборах муниципалитета в том случае, когда до конца истечения срока полномочий Думы остается менее двух лет, а именно такая ситуация сложилась сегодня в Риге, следующий выборный муниципальный цикл может быть пропущен. Это на практике означает, что досрочно избранная, новая Дума будет работать 5, или 6 лет, вместо 4 положенных.