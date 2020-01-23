23 Января
 
8:51

Владимир Путин высказывался о Холокосте в 2015 году:

«Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны».

8:51

В 2015 году, в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности.

«Трудно представить, что настоящие фабрики смерти, массовые расстрелы и депортации стали страшной реальностью XX века, что они были расчётливо и хладнокровно организованы в цивилизованной, как тогда казалось, Европе, именно хладнокровно организованы, спланированы», — сказал он тогда.

8:49

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 27 января — день освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году — объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста.

8:44

Израиль и РФ подписали договор об усыновлении, работу над которым вели три года, это исторический документ — министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.

Цитата из канала bbbreaking.

8:38

Президент РФ Владимир Путин уже вылетел из Сочи в Израиль для участия в мероприятиях в рамках международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».

Цитата из канала «Вы слушали Маяк».