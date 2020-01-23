Владимир Путин высказывался о Холокосте в 2015 году:
«Таким преступлениям, как Холокост, нет и не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны».
В 2015 году, в день 70-й годовщины освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим Владимир Путин посетил Еврейский музей и центр толерантности.
«Трудно представить, что настоящие фабрики смерти, массовые расстрелы и депортации стали страшной реальностью XX века, что они были расчётливо и хладнокровно организованы в цивилизованной, как тогда казалось, Европе, именно хладнокровно организованы, спланированы», — сказал он тогда.
По решению Генеральной Ассамблеи ООН 27 января — день освобождения советскими войсками концентрационного лагеря Освенцим в 1945 году — объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста.
Израиль и РФ подписали договор об усыновлении, работу над которым вели три года, это исторический документ — министр экологии и по делам Иерусалима Зеев Элькин.
Цитата из канала bbbreaking.
Президент РФ Владимир Путин уже вылетел из Сочи в Израиль для участия в мероприятиях в рамках международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом».
Цитата из канала «Вы слушали Маяк».