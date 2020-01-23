Президент России Владимир Путин вылетел из Сочи в Иерусалим, где встретится с премьером и президентом Израиля, примет участие в открытии памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти» и в форуме «Сохраняем память о Холокосте», приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима.

Израиль

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