Иерусалим, , 08:30 — REGNUM Небольшое столкновение произошло около базилики Святой Анны в Иерусалиме между сотрудником израильских сил безопасности и членами группы безопасности президента Франции Эммануэля Макрона, передает BFM TV.

«Мне не нравится то, что вы сделали передо мной», — крикнул Эммануэль Макрон израильскому полицейскому, стоящему перед ним у входа в церковь.

«Выйдите на улицу, пожалуйста, никто не должен никого провоцировать, это понятно?» — заявил Эммануэль Макрон по-английски, добавив, что «здесь Франция, и все знают правила».

Известно, что сотрудник израильских сил безопасности сначала вошел в базилику, которая находится под управлением Франции, а затем покинул ее. Когда он попытался войти в нее снова, он был исключен группой безопасности президента Франции.

Напомним, базилика Святой Анны, построенная крестоносцами в XII веке и предложенная Османской империей Франции в 1856 году, является одной из четырех французских территорий Иерусалима.

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