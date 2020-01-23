Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Новым директором департамента «Факультет журналистики» Уральского федерального университета (УрФУ) станет доцент кафедры периодической печати Владимир Волкоморов. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По информации издания, комиссия по выбору декана остановила свой выбор на Волкоморове.

В вузе официально пока не заявляют о решении комиссии. Приказ ректора должен быть подписан 25 января 2020 года, сообщает СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, за пост боролись два кандидата. Также на должность претендовал доцент кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга ИнЭУ УрФУ Алексей Скуратов.

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