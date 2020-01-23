Москва, , 08:07 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин провёл новые кадровые назначения. Так, возглавлять Пенсионный фонд России будет Максим Топилин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского правительства.

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«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее возглавлявший ПФР Антон Дроздов стал заместителем министра финансов.

Напомним, до этого назначения Максим Топилин был министром труда РФ. На этом посту его сменил Антон Котяков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января новый премьер-министр Михаил Мишустин после отставки правительства Дмитрия Медведева представил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры в новый состав российского правительства.

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