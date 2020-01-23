Пермь, , 08:02 — REGNUM В Пермское крае и.о. председателя регионального правительства стала Ольга Антипина, занимающая пост первого заместителя главы правительства Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

По данным пресс-службы, теперь уже экс-губернатор Максим Решетников подписал документ о назначении Антипиной еще 20 января.

Издание «Коммерсантъ» отмечает, что нового главу краевого правительства назначить должен был врио губернатора, однако его назначение затянулось.

Напомним, 21 января экс-губернатор Пермского края Максим Решетников стал министром экономического развития РФ.