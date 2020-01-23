Лондон, , 07:56 — REGNUM Оставить распри прошлого и двигаться в светлое будущее призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после утверждения парламентом страны законопроекта о Brexit. Об этом 23 января сообщает телеканал BBC.

«Теперь мы можем оставить позади нас злобу и распри, разделявшие нас в последние три года, и сосредоточиться на строительстве светлого, захватывающего будущего», — сказал Джонсон.

По его словам, утверждённый парламентом законопроект означает, что Великобритания покинет Евросоюз 31 января и продолжит двигаться вперёд как единое королевство.

Добавим, что законопроект перед вступлением в силу должен получить королевскую санкцию, а затем его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Предполагается, что Европарламент проголосует за документ 29 января.

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