Бишкек, , 07:44 — REGNUM Для торжественного открытия перекрёстного Года Киргизии и России в Москву прибудет президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Об этом информирует пресс-служба министерства культуры, информации и туризма Киргизии.

«Открытие перекрёстного года между Россией и Киргизией состоится во второй половине февраля», — говорится в сообщении министерства.

Торжественные мероприятия пройдут при участии президентов стран в Большом театре. План мероприятий в рамках перекрёстного года включает 221 пункт, из которых более 70% — культурно-гуманитарные мероприятия.

Закрытие перекрестного года пройдёт в сентябре. На церемонии закрытия будут находиться главы правительств.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в аппарате лидера Киргизии заявили, что Жээнбеков примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Москве.

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