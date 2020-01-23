Нью-Йорк, США, 23 января 2020, 07:39 — REGNUM Сегодня миру на планете угрожают четыре «всадника Апокалипсиса», заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая 22 января на Генассамблее организации.
По словам Гутерриша, в начале нового года мир столкнется с четырьмя угрозами: растущей геополитической напряженностью, климатическим кризисом, глобальным недоверием и недостатком технологий.
«Эти четыре всадника… могут поставить под угрозу каждый аспект нашего общего будущего», — предупредил генсек ООН.
В ходе совещания он проинформировал собравшихся о своих приоритетах в 2020 году и работе организации. Гутерреш также призвал страны воспользоваться 75-летним юбилеем ООН, чтобы обеспечить мирное будущее для жителей планеты.
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