Москва, , 07:38 — REGNUM Польша как национальное государство всегда было фашистским, и нынешние события это подтверждают, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Независимая Польша Юзефа Пилсудского в начале XX века, представляла из себя фашистское государство по всем критериям, наряду с Румынией, Венгрией и всеми прибалтийскими странами среди прочих.

«В каждом фашистском государстве есть две вещи — оно арестовывает, сажает и преследует евреев и коммунистов. Это всегда было вместе, а сейчас это разделяют… О евреях говорят (в основном лицемерно), а о коммунистах молчат. Можно было их уничтожать! В Польше это был симбиоз, больше половины компартии Польши были евреи», — заявил Кедми, отметив, что таким образом польские фашисты убивали сразу двух зайцев.

По его словам, нынешний рецидив в Польше связан с тем, что она не может быть нормальным государством и обязательно скатывается в звериный национализм как при Пилсудском. На это указывает и то, что героями современной Польши является антисемитская насквозь Армия Крайова, а также недавний демарш премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

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