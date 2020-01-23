Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Президент США Дональд Трамп установил новый рекорд по количеству опубликованных сообщений в социальной сети Twitter за сутки, сообщили 23 января в Factbase, сделав соответствующие подсчёты.

«Нет, Twitter не сломан. Прошло всего 3,5 часа после того, как Трамп опубликовал свой последний твит», — написали авторы сервиса.

Отмечается, что за 22 января американский президент написал 142 твита — на 19 сообщений больше, чем 12 декабря 2019 года.

Добавим, в начале 2018 года Трамп сообщал, что публикует сообщения в Twitter самостоятельно. По его словам, это происходит в перерывах на завтрак, обед или когда он ещё находится в кровати.

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