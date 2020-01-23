Москва, , 07:14 — REGNUM России нужна новая целостная стратегия для ответа на надвигающиеся вызовы, а пока на этом фронте ничего нет, одни знаки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Политолог отметил, что Россия подошла к надвигающейся на страну «грозе», которой уже «пахнет в воздухе», в очень плачевном состоянии, поскольку, например, у нее фактически нет национальной пищевой промышленности как таковой.

«И если это будет продолжаться так дальше, то в одной ситуации всё будет тип-топ, а мне кажется, что пахнет другой ситуацией, и домик-то надо будет переделывать из уютной вилы в какой-нибудь оборонный завод. А вот для этих переделок нужны и соответствующие стратегии, и все прочее. Проект — это замечательное слово. Почистить зубы — тоже «проджект», но вопрос здесь заключается в том, что на настоящий момент нужна новая стратегия целостная, которая из суммы проектов не рождается, хотя потом превращается в сумму проектов», — подвел итог политолог.

Политолог заявил, что все, что происходит в сфере смены правительства и конституционных преобразований — это лишь знаки, которые должны обрести какую-то конкретную стратегическую плоть. А что будет в действительности — пока не ясно.

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