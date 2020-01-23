Москва, 23 января 2020, 07:14 — REGNUM России нужна новая целостная стратегия для ответа на надвигающиеся вызовы, а пока на этом фронте ничего нет, одни знаки, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Политолог отметил, что Россия подошла к надвигающейся на страну «грозе», которой уже «пахнет в воздухе», в очень плачевном состоянии, поскольку, например, у нее фактически нет национальной пищевой промышленности как таковой.
Политолог заявил, что все, что происходит в сфере смены правительства и конституционных преобразований — это лишь знаки, которые должны обрести какую-то конкретную стратегическую плоть. А что будет в действительности — пока не ясно.
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