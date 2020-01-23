Иерусалим, , 07:12 — REGNUM На прошедшей встрече сопредседателей российско-израильской межправительственной комиссии был подписан договор об усыновлении. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр экологии Израиля Зеев Элькин.

«Очень много лет над ним (договором) работали, это историческое событие», — сказал Элькин.

Российскую сторону на встрече представлял заместитель главы Министерства экономического развития Азер Муталим оглы Талыбов.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о заключении договора по усыновлению российских детей велись между странами с 2016 года.

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