Вашингтон, , 07:20 — REGNUM Почти полмиллиарда долларов за десять лет потратили на лоббирование своих интересов в Конгрессе США американские компании Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter и Uber. Об этом 22 января сообщает газета The Washington Post.

Издание изучила расходы крупнейших компаний США на лоббирование с 2010 по 2019 годы. Самым активным лоббистом своих интересов оказалась компания Google, с расходами в $150 млн. Facebook потратил $81 млн, Amazon — $80 млн.

Точных расходов на лоббирование компаний Twitter и Uber не приводится. Указывается только, что это, ориентировочно, от $1 млн до $3 млн в год.

По свидетельству одного из членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляющего антимонопольное расследование против крупных компаний, имея огромное экономическое и политическое влияние эти компании «тратят сотни миллионов долларов, чтобы сохранить свой статус-кво».