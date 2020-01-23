Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Правительство Ливана может рассчитывать на международную помощь только в случае успешного проведения реформ в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Reuters.

«Только правительство, способное и приверженное проводить реальные и ощутимые реформы, может восстановить доверие инвесторов и разблокировать международную помощь», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что ливанским властям также необходимо обеспечивать безопасность граждан Ливана в ходе демонстраций и не применять против них насилие.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Ливане прошли протестные акции против нового правительства страны, которые переросли в столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 52 человека, из них семеро были госпитализированы.

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