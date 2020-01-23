Москва, , 03:40 — REGNUM Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии осталось без руководителя — Ирек Файзуллин, чьей отставки почти три года назад требовали обманутые дольщики Казани, ушёл на повышение, заняв пост первого заместителя министра строительства РФ Владимира Якушева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Распоряжение о назначении Файзуллина было подписано вечером 22 января 2020 года, потому официально власти Татарии его никак ещё не прокомментировали.

Ирек Файзуллин родился в Казани, закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». Его трудовая деятельность проходила в сфере строительства, где он работал с 1985 года, занимая должности от главного инженера до главы правления и директора. На его счету работа в качестве топ-менеджера АО «Татстройпроект», ЗАО «Казстройдекор», «Татавтодора». С 2002 по 2005 год он был главой ГУП «Татинвестгражданпроект», откуда ушёл трудиться заместителем министра.

Свой пост главы минстроя РТ Файзуллин занимал с 2010 года. По итогам 2018 года, он задекларировал доход 3,982 млн рублей против 3,758 млн рублей в 2017 году. Доход супруги составил 217,99 тыс. рублей против 227 тыс. рублей годом ранее.

В активе нового первого заместителя главы Минстроя РФ — микросамолёт, дом почти на 586 кв. м, две дачи — на порядка 144 кв. м и 71,5 кв. м, которыми он владеет совместно с супругой.

К работе министра Татарии в сентябре 2017 года высказывали претензии дольщики, требуя отправить его в отставку. Причиной этого стала ситуация с долгостроями, большинство из которых появились после разорения фирм «Свей» и «ФОН».

Обманутые дольщики объединяются и требуют отставки министра Татарии

Второй раз претензии министру высказал замглавы федерального Минстроя Никита Стасишин, к которому в ноябре 2017 года приехали дольщики из Татарии, рассказавшие о своих бедах. Стасишин во время встречи позвонил Файзуллину и спросил, почему республиканские власти отчитываются о решении проблем, а на деле дольщики вынуждены доходить вплоть до Москвы. Некоторые дома-долгострои на тот момент не могли сдать почти 14 лет.

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Напомним, высокий пост в правительстве РФ занял также ещё один выходец из Татарии — Марат Хуснуллин, ставший вице-премьером. До этого он работал в мэрии Москвы, а в 2001—2010 годы был главой минстроя Татарии. Рустам Минниханов, комментируя назначение Марата Хуснуллина, назвал его «очень системным, чётким и жестким руководителем».