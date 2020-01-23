Вашингтон, , 03:26 — REGNUM Сенатор от Республиканской партии США Рэнд Пол пригласил американского лидера Дональда Трампа понаблюдать за процессом по его импичменту в Сенате США. Об этом политик заявил на своей странице в Twitter.

«Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы присутствовать на процессе по импичменту. Мистер президент, я был бы рад, если бы вы были моим гостем на этом партийном фарсе», — заявил он.

Сенатор также разместил фото с приглашением в галерею для публики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января представители Демпартии США попытались обязать Белый дом предоставить все документы, связанные с задержкой военной помощи Украине, на заседании Сената. Однако их инициатива была отклонена республиканцами, занимающими большинство мест в верхней палате американского Конгресса.

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