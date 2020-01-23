Киев, , 03:17 — REGNUM Провести «пеший марш на Крым» предложил бывший депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров, возглавляющий «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). О своих намерениях он рассказал в эфире украинского Пятого канала.

Пересечь границу с Россией он предложил на пункте пропуска «Чонгар», а подходящей для этого датой назвал 2 мая.

По его словам, такой поход станет сигналом международным организациям, которые якобы стремятся поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом Чубаров не исключил силового сценария развития событий.

Напомним, о подготовке вторжения в Крым Чубаров заявил в декабре прошлого года. Тогда он говорил, что предстоящий марш станет «мирной ненасильственной акцией».

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