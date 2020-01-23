Каракас, , 03:24 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро опроверг обвинения в адрес вице-президента по вопросам экономики и финансов Тарека эль-Айссами в связях с ливанской шиитской партией «Хезболла». Об этом он заявил 22 января на встрече с представителями национального промышленного сектора, транслировавшейся по государственному телевидению.

«Говорят, Тарек из «Хезболла». Тарек никогда в жизни не знал и не имел контакта с «Хезболла», являющейся политической партией Ливана», — сказал Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января США в очередной раз выдвинули Венесуэле обвинения в связях с ливанской шиитской организацией «Хезболла», а также в поддержке леворадикальных повстанческих группировок из Колумбии «Армия национального освобождения» (АНО) и «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК).

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