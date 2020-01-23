Москва, 23 января 2020, 03:06 — REGNUM Главой секретариата заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой назначена Елена Рожкова, а заместителем министра финансов Алексей Сазанов. Такие назначения провёл глава правительства РФ Михаил Мишустин. О серии новых назначений сообщается на сайте правительства РФ.
Ирек Файзуллин занял должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.
Игорь Боровков назначен временно исполняющим обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
Кроме того, распоряжением Мишустина руководителем секретариата заместителя председателя правительства России — полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, назначен Игорь Задворнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 января продолжается формирование нового правительства Михаила Мишустина.
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