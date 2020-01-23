Кишинёв, , 02:34 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон считает, что намеченные на этот год президентские выборы в Молдавии несут риски для процесса переговоров с Приднестровьем. Об этом Додон заявил на встрече в Кишиневе со спецпредставителем ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом, передает ИА REGNUM.

Додон сказал, что предвыборная кампания в Молдавии «может достаточно серьёзно осложнить возможность ведения каких-либо консультаций с представителями Приднестровья». Он также выразил «озабоченность по поводу соблюдения прав и свобод человека в Приднестровье».

Вместе с тем, президент Молдавии выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в 2017—2019 годах по реализации договорённостей пакета «Берлин-плюс». Он заверил, что Молдавия будет исполнять взятые на себя обязательства в рамках переговорного процесса.

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