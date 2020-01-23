Москва, 23 января 2020, 02:28 — REGNUM Дмитрий Пархоменко, ранее исполнявший обязанности заместителя главы Росздравнадзора назначен врио главы ведомства, говорится 23 января в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном сайте.
«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на заместителя руководителя этой Службы Пархоменко Дмитрия Всеволодовича», — говорится в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, в России продолжается формирование нового правительства под председательством Михаила Мишустина. 23 января на были произведены новые назначения: Антон Дроздов стал заместителем министра финансов РФ, Ирек Файзуллин — первым замглавы Минстроя России, Максим Топилин — председателем Пенсионного фонда России.
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