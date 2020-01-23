Кишинёв, , 02:24 — REGNUM Генеральная прокуратура Молдавии отказала властям Украины и России в выдаче бизнесмена Вячеслава Платона, который уже отбывает наказание в молдавской тюрьме по обвинению в банковском мошенничестве и отмывании денег. Как передает ИА REGNUM, рассмотрев запросы из Киева и Москвы, в Кишиневе заявили, что Платон — гражданин Молдавии, не только уже отбывает наказание, за преступления, совершенные в Молдавии, но и проходит по уголовным делам, расследование которых еще идет.

Министр юстиции Молдавии Фадей Нагачевский также заявил, что Кишинев не сможет выдать Украине Платона, поскольку он уже осужден в Молдавии.

Украина обратилась к Молдавии с просьбой выдать Платона, признав незаконной экстрадицию Платона в Молдавию из Киева. Генпрокуратура Украины считает, что теперь Платона должны вернуть в Киев и заново запустить процедуру его экстрадиции в Молдавию.

Россия также направила в Молдавию ходатайство об экстрадиции Платона для его привлечения к уголовной ответственности по обвинению в ряде преступлений, совершенных на территории России.

В Молдавии Платон отбывает 25-летний тюремный срок.