Цюрих, Швейцария, , 02:22 — REGNUM Полицейские швейцарского Цюриха применили водометы и слезоточивый газ против протестующих, выступавших против проведения Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Reuters.

Сообщается, что протестующие поджигали фаеры и бросали бутылки в охранников правопорядка. В ответ полицейские применили спецсредства против демонстрантов. В результате столкновений с полицией пострадали два человека, троих протестующих задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный экономический форум в Давосе начал свою работу 21 января 2020. Мероприятие продлится до 24 января.