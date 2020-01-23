Москва, 23 января 2020, 01:55 — REGNUM Бывший глава Пенсионного фонда Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов РФ. Соответствующее распоряжение 23 января опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Дроздова Антона Викторовича заместителем Министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, председателем правления Пенсионного фонда России 23 января был назначен Максим Топилин, ранее возглавлявший министерство труда России.
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