Москва, 23 января 2020, 01:48 — REGNUM Первым заместителем главы Минстроя России назначен Ирек Файзуллин, ранее возглавлявший министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарии. Соответствующее распоряжение 23 января опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Файзуллина Ирека Энваровича первым заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Напомним, в России продолжается формирование нового правительства под председательством Михаила Мишустина. Ранее в ведомстве сообщили о назначении на пост председателя правления Пенсионного фонда России Максима Топилина.
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