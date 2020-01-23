Москва, 23 января 2020, 01:34 — REGNUM Председателем правления Пенсионного фонда России 23 января назначен Максим Топилин, ранее возглавлявший министерство труда России. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе.
Напомним, Топилин занимал пост министра труда и соцзащиты с 2012 года. При формировании нового правительства РФ его полномочия не были продлены. На посту главы ПФР Топилин заменит Антона Дроздова, который, в свою очередь назначен заместителем министра финансов России.
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