Москва, , 01:33 — REGNUM Нет удара сильней для Евросоюза, чем принять в его состав «полунищую» Украину вместо Великобритании, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает — ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз может принять в свой состав Украину в качестве компенсации за выход Великобритании. Он подчеркнул, что ЕС должен «просто взять» Украину в союз.

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