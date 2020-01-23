Пекин, , 00:45 — REGNUM Бывший вице-губернатор северной китайской провинции Хэбэй был исключен из Компартии Китая и снят со всех занимаемых должностей за множественные нарушения закона и дисциплины, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

В Комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии сообщили, что Ли Цянь утратил свои идеалы, а также проявил нелояльность и бесчестие по отношению к партии. Расследование показало, что Ли получал подарки и деньги, а также нарушал правила партии по имя личной выгоды.

Пользуясь своим должностным положением, он искал личной материальной выгоды, лоббируя коммерческие интересы третьих лиц в сфере жилищного строительства, получив в результате огромное количество собственности. Его квалификация как делегата 9 съезда Компартии Китая по провинции Хэбэй была аннулирована.

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